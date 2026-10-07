Погода зіпсується не всюди

Уже за лічені дні в Україну прийде нова хвиля похолодання, але погода зіпсується не всюди. Якщо на заході, півночі та у центрі країни температура різко знизиться, то в інших областях погода ще залишатиметься комфортною. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз до 12 жовтня.

У четвер, 8 жовтня, у західних областях буде сонячна погода, а температура повітря місцями сягатиме 24°C тепла. Найтепліше – на Буковині. На іншій території країни буде мінлива хмарність, а максимальна денна температура повітря становитиме від 19 до 21°С тепла. Опадів синоптики не прогнозують.

Карта погоди в Україні 8 жовтня (клікніть для збільшення)

У п’ятницю, 9 жовтня, погода почне погіршуватися на заході України: найтепліше очікується на Буковині – до 23°C тепла, а найхолодніше буде на Львівщині та Волині – від 13 до 15°С тепла вдень. У західних областях можливі короткочасні дощі. На іншій території країни без опадів, денна температура становитиме від 18 до 21°С тепла.

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У суботу, 10 жовтня, похолодання відчують не лише мешканці західних областей, а й північних, північно-східних та центральних – очікується від 14 до 18°С тепла. На іншій території країни вдень буде від 19 до 23°С тепла, найтепліше – на півдні.

У неділю, 11 жовтня, у західних областях очікується суттєве погіршення погоди, а також значні дощі. Денна температура повітря становитиме від 9 до 14°С тепла, на Буковині – до 17°С тепла. Найхолодніше очікується на Львівщині та Волині – максимально до 11°С тепла вдень.

Карта погоди в Україні 11 жовтня (клікніть для збільшення)

В інших областях 11 жовтня погода буде значно комфортнішою, вдень прогнозують від 18 до 23°С тепла, опадів не очікується.

У понеділок, 12 жовтня, на заході України буде без опадів, вдень – від 12 до 16°С тепла. У Вінницькій, Житомирській, а також частині центральних областей температура вдень становитиме до 15°С тепла, на півночі – до 13°С тепла. На іншій території країни вдень очікується від 18 до 22°С тепла. Місцями можливі короткочасні дощі.

Синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 10 жовтня і назвали день, коли почнеться похолодання.

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