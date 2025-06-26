Прикус дуже важливий для здоров'я

Правильним положенням зубів (прикусом) може похвалитися далеко не кожний. Згідно зі статистикою, правильний прикус зустрічається менш ніж у 10% людей. Усі інші мають ту чи іншу патологію прикусу. Однак не всі серйозно цим переймаються, бо більшість вважає, що головна проблема – це естетичні незручності.

Та дарма, бо прикус при значному відхиленні від норми, як і викривлення зубів, впливає не лише на зовнішній вигляд обличчя, усмішку, стан ротової порожнини, а й на здоров’я людини загалом. Тому цих патологій слід позбуватися. Як це зробити, розповіли фахівці Центру стоматології Bioclinic.

Що таке прикус?

Прикус – це положення зубних рядів відносно один одного при змиканні щелеп. Як розповідає директор Центру стоматології Bioclinic Тарас Кунанець, в ідеалі передні зуби верхньої щелепи повинні трохи перекривати передні зуби нижньої щелепи. Це вважається правильним або класичним прикусом.

Неправильний прикус може негативно впливати на якість життя

«Коли прикус правильний — людині зручно жувати, не болить щелепа, не стираються зуби, не турбує головний біль. У Bioclinic ми використовуємо сучасне обладнання: наприклад, цифровий аналіз прикусу в русі на апараті Modjaw, щоб побачити, як саме працює ваша щелепа в реальному часі. Це дає змогу точно зрозуміти, як допомогти конкретному пацієнту», – каже Тарас Кунанець.

Чому формується неправильний прикус і викривлення зубів?

Причини бувають різні. Іноді людина не може на них вплинути, а деколи проблеми виникають через допущені помилки в догляді. Ось найчастіші причини формування неправильного прикусу:

генетична схильність: якщо у батьків були проблеми з прикусом чи викривлення зубів, то є висока ймовірність того, що ця проблема буде і у дітей;

аномалії молочних зубів: до зміщення постійних зубів та деформації зубного ряду може призвести раннє чи пізнє випадіння молочних зубів;

шкідливі звички та неправильне харчування у дитинстві: тривале використання пустушки, звичка гризти тверді предмети, а також надмірно м’яка їжа можуть вплинути на формування неправильного прикусу;

дисфункція дихання: аденоїди, закладеність носа змушують людину дихати ротом, а це змінює положення щелеп і з часом формує відкритий прикус;

травми: сильний удар в обличчя, падіння, переломи щелеп та інші механічні ушкодження можуть призвести до зміни положення зубів.

Причини виникнення проблем різні

До яких проблем зі здоров’ям може призвести неправильний прикус?

Проблеми з травленням. Через неправильний прикус ускладнюється пережовування їжі, що може призвести до проблем із травленням. Захворювання ясен і підвищений ризик карієсу. Через нерівномірний контакт зубів при неправильному прикусі утворюються місця, де залишаються часточки їжі, розмножуються бактерії, а це призводить до захворювання ясен і підвищує ризик виникнення карієсу. Порушення вимови. У деяких випадках через неправильний прикус виникає порушення вимови у дітей, а це може вплинути на розвиток мовлення. Головний біль та біль у щелепі. Неправильне положення зубів може провокувати постійне навантаження на м’язи щелепи, а це своєю чергою може призвести до болю у щелепі і частого головного болю. Зміна форми обличчя. Неправильний прикус може стати причиною змін форми обличчя, що, звісно, впливає на самопочуття людини і її зовнішній вигляд.

У якому віці найкраще виправляти прикус і вирівнювати зуби?

«Найзручніше це робити у підлітковому віці, 10-14 років, коли щелепа ще росте, і ми можемо впливати на її розвиток. Та це не означає, що після 20 років щось втрачено. Сучасні технології дозволяють вирівняти зуби та зробити гармонійний прикус у будь-якому віці. Ми постійно працюємо з пацієнтами 30+, 40+ і навіть 60+, і результат справді вражає. Звісно, з віком є нюанси. Наприклад, ми часто комбінуємо вирівнювання з імплантацією чи реставрацією. Але це не проблема – це просто інший підхід», – каже Тарас Кунанець.

Скільки часу потрібно для вирівнювання зубів?

Усе залежить від ситуації і методу лікування – брекети це чи елайнери. Але зазвичай – від 6 місяців до 2 років.

Лікування може займати тривалий час

«Найприємніше те, що ми можемо показати пацієнту результат ще до початку лікування. Завдяки 3D-сканеру та цифровому плануванню він бачить, як виглядатимуть його зуби, скільки це триватиме і що буде на кожному етапі», – пояснює Тарас Кунанець.

Які методи виправлення прикусу та вирівнювання зубів пропонує центр Bioclinic?

Брекети. Ця технологія виправлення прикусу підходить навіть для складних випадків. Брекет-системи мають високу ефективність і дозволяють точно контролювати рух зубів.

Керамічні брекети. Вони менш помітні на зубах і підходять тим, для кого дуже важливо мати ідеальний візуальний образ.

Важливо використовувати правильний підхід

Елайнери. Прозорі знімні капи (ортодонтичні пристрої), які поступово зміщують зуби у правильне положення. Вони легко регулюються та майже не обмежують харчування.

Ретейнери. Це пластини і фіксатори, які використовуються для утримання правильного зубного ряду на фінальному етапі лікування.

Чи лишається результат лікування назавжди?

«Якщо все зроблено правильно — результат надовго. Але є важливий нюанс: після лікування обов’язково потрібні ретейнери або прозорі капи, які фіксують результат. Вони прості, зручні й абсолютно непомітні. Завдяки їм усмішка залишиться ідеальною навіть через 20 років після лікування», – каже стоматолог.

Результат залишається надовго

Тарас Кунанець додає, що у Центрі стоматології Bioclinic впроваджують найсучасніші світові технології – 3D-сканери, цифрову анатомічну діагностику, фотопротокол, авторські протоколи лікування.

«Кожен наш план – це командна робота лікарів-ортодонтів, хірургів, гнатологів та фахівців лабораторії. Саме тому пацієнти з різних міст і країн довіряють нам найцінніше – свою усмішку. І ми робимо все, щоб ця довіра була виправдана на 100%», – запевняє керівник Центру стоматології Bioclinic.