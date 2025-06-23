Не варто терпіти біль та відкладти візит до лікаря

Іноді зубний біль буває настільки сильним, що знеболювальні препарати не допомагають. Він віддає у скроню чи нижню щелепу, посилюється при відкритті рота. У такому випадку потрібно відразу звернутись до стоматолога.

Утім, причина цього болю інколи може критися не в самих зубах і навіть не у ротовій порожнині. Проблема може бути значно глибшою і складнішою, пов’язаною із запаленням щелепного суглоба, жувальних м’язів, неправильним прикусом тощо. І саме в таких випадках допомогти зможе лікар-гнатолог.

Чим займається лікар-гнатолог?

Гнатолог – це лікар-стоматолог, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні проблем, пов'язаних із роботою скронево-нижньощелепного суглоба та функціями зубощелепної системи. Він відновлює правильний прикус, лікує біль, який виникає в ділянці щелепи, обличчя чи шиї, а також патології жувального апарата.

«Зубощелепна система – це доволі складна ділянка, яка має безліч взаємозв’язків. Це кістки, суглоби, нерви, м’язи тощо. Аби процес жування проходив правильно, всі ці елементи мають чітко між собою взаємодіяти. Якщо десь відбувається збій, виникають різні порушення, що можуть призвести до появи болю в зубах чи щелепі. Гнатолог займається діагностикою та лікуванням порушень щелепно-лицевої системи. Він працює в команді з іншими спеціалістами-стоматологами та зуботехніками, розв’язує проблеми, пов’язані з прикусом, жувальними м’язами та скронево-нижньощелепними суглобами», – каже лікарка-гнатологиня стоматологічного центру Bioclinic Ольга Малецька.

Гнатолог має специфічну спеціалізацію

Гнатолог також консультує пацієнтів перед протезуванням та іншими стоматологічними процедурами. Він обирає оптимальні способи виправлення прикусу та збереження досягнутого результату протягом тривалого часу.

Коли слід звертатися до лікаря-гнатолога?

Гнатологічні порушення бувають як вродженими, так і набутими (внаслідок травми, неправильного прикусу тощо). Порушення скронево-нижньощелепного суглоба та жувальних м’язів розвиваються повільно. Симптоми можуть наростати протягом тривалого часу, тому люди звертаються по допомогу, як правило, тоді, коли вже виник серйозний дискомфорт. Аби не допустити ускладнень, до лікаря-гнатолога слід звертатися завчасно в таких випадках:

при зміні прикусу;

при болю в ділянці скроні, який схожий на мігрень;

при скутості м’язів нижньої щелепи та шиї;

при клацанні щелепних суглобів;

при порушенні функцій мовлення та жування;

при клацанні та хрускоті під час руху щелепи;

при бруксизмі (скреготанні зубами);

якщо обличчя раптово стає асиметричним.

До лікаря краще звернутись при перших симптомах

Симптоми запалення щелепного суглоба

Доволі часто причиною сильного болю є запалення сполучної тканини суглоба та м’язів навколо неї. Це викликає сильний біль і дискомфорт. Симптоми цього стану такі:

біль у ділянці щелепи, вуха чи скроні, який посилюється при відкриванні рота;

набряк, почервоніння і підвищення чутливості у ділянці суглоба;

обмежена рухливість щелепи, звуки клацання чи хрускоту при відкриванні рота;

хронічний головний біль;

ускладнене жування, мовлення.

Яку діагностику і лікування проводить гнатолог?

Аби позбавити пацієнта болю та дискомфорту, лікар мусить встановити причини цього і призначити відповідне лікування. У стоматологічному центрі Bioclinic основним методом діагностики є 4D-сканування Modjaw.

«Цей комплекс дозволяє записувати рухи нижньої щелепи в будь-якому напрямку. Використовуючи його, лікар аналізує процеси жування, ретракції (посування назад), мовлення та поперечних рухів. Це дає можливість скласти максимально точну й детальну цифрову модель, яка використовується для призначення лікування та вибору методів корекції прикусу чи вирівнювання зубів», – каже Ольга Малецька.

До вибору методу терапії гнатолог також залучає пародонтологів, хірургів, ортодонтів та інших спеціалістів. Це дозволяє виявити можливий вплив супутніх захворювань та підібрати найефективнішу програму лікування.

Лікар мусить встановити причини симптомів

У клініці також проводять ортодонтичне та ортопедичне лікування, сплін-терапію (використовують спеціальні ортодонтичні апарати), лікують бруксизм, наслідки травм, біль у м’язах.

Для зменшення запалення лікар-гнатолог підбирає терапевтичні та хірургічні методи і розробляє індивідуальні програми довгострокової терапії.

Найчастіше терапія передбачає використання гнатологічної оклюзійної капи (індивідуально виготовлена ортопедична конструкція). Вона коригує рух суглобів, задає їм правильний напрям і контролює зусилля змикання щелеп. Організм поступово адаптується до таких умов, що створює корисну звичку без зайвого дискомфорту.

Як довго триває лікування?

Це залежить від того, коли пацієнт звернувся по допомогу. Воно може тривати кілька годин (за один візит до лікаря, не враховуючи консультацію), так і декілька тижнів. Якщо пацієнт звернувся відразу, коли відчув дискомфорт, усунути його причину вдається швидко. Та коли візит до лікаря відкладали до останнього, на лікування потрібно більше часу.

Лікаря-гнатолога ви знайдете у стоматологічному цетрі Bioclinic за адресою: місто Львів – Зимна Вода, вулиця Тичини, 9.