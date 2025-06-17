Через місяць після надскладної пересадки пацієнт може повернутися додому

Трансплантаційні команди з двох клінічних лікарень Сілезького медичного університету – Сілезького центру серцевих захворювань у Забже та Незалежної державної клінічної лікарні імені Анджея Меленцького в Катовіце – провели одночасну трансплантацію легень та печінки 47-річному пацієнту. Це друга така пересадка в історії польської медицини. Трансплантацію провели у середині травня, і через місяць після неї пацієнт їде додому.

47-річний Маріуш перебуває під наглядом лікарів із Забже вже п'ять років. Його внесли до списку очікування на трансплантацію наприкінці 2023 року через легеневу артеріальну гіпертензію та цироз печінки. Трансплантаційні команди із Забже та Катовіце вирішили кваліфікувати чоловіка для одночасної трансплантації обох органів, що не працюють, повідомив Сілезійський центр хвороб серця.

«Така операція завжди є викликом для команд, не кажучи вже про виклик для пацієнта. Це була трансплантація печінки та легень за особливими показаннями. Причиною була первинна легенева гіпертензія, яка зазвичай є протипоказанням до трансплантації печінки. Однак, якщо це комбінована трансплантація, коли ми також виключаємо легеневу гіпертензію, то є єдиний шанс для пацієнта одужати», – каже професор Роберт Кроль з Незалежної державної клінічної лікарні імені Анджея Меленцького в Катовіце, який очолював команду з трансплантації печінки.

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Операцію провели в середині травня в Забже. Вона тривала майже 20 годин і в хірургічній частині було задіяно близько 30 осіб. На першому етапі команда спеціалістів з Катовіце пересадила пацієнту печінку, потім команда із Забже пересадила легені.

«Процедура була величезним викликом для всієї команди через клінічний стан пацієнта. Ми мали справу з поліорганною недостатністю: легень, печінки та серця. Процедура стала можливою завдяки професійній співпраці між центрами, – додає Анна Пйоро-Левандовська, анестезіолог SCCS у Забже.

Після місяця реабілітації пацієнт може повернутися додому. Він почувається дуже добре. Тепер йому потрібен відпочинок та подальша реабілітація.

До слова, одночасна трансплантація легень та печінки – надзвичайно рідкісна трансплантація. Щороку по всьому світу проводиться кілька таких пересадок, здебільшого у США та Німеччині. У Польщі попередню успішну одночасну трансплантацію легень та печінки провели у 2019 році лікарі із Забже та Катовіце. На той час пацієнтом був підліток, який страждав на муковісцидоз.