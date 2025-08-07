Команда Руслана Ротаня рветься у груповий етап єврокубків

У четвер, 7 серпня, «Полісся» в межах третього раунду кваліфікації Ліги конференцій у першому матчі прийматиме угорський «Пакш». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Татран» у словацькому місті Пряшів і розпочнеться о 21:00 за київським часом.

У чемпіонаті Угорщини «Пакш» за підсумками минулого сезону фінішував на 3‑му місці й став володарем Кубка країни, здолавши в серії післяматчевих пенальті «Ференцварош». Команда стартувала у єврокубках з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де не змогла пройти румунський «Клуж» (0:3 за підсумком двох матчів).

Далі угорці продовжили виступ у відборі Ліги конференцій, здолавши на своєму шляху словенський «Марібор» (2:1). В національному чемпіонаті «Пакш» вже зіграв два тури, розписавши бойову нічию з «Дьйором» (3:3) та розгромивши «Кішварду» (5:1).

«Полісся» свій перший офіційний матч під керівництвом Руслана Ротаня провалило – поразка 1:2 від «Санта-Коломи». Проте, наступні два матчі житомирський колектив виграв. Спочатку на виїзді розбив андоррців 4:1, а потім у першому турі УПЛ розібрався з львівськими «Карпатами» (2:0).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Полісся». На перемогу українців дають 2,24, тоді як успіх «Пакша» оцінюють у 3,15. Нічия котирується в 3,30. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,06, тоді як« тотал менше 2,5» – 1,73.

Найбільше м’ячів у «Полісся» чекають від Олексія Гуцуляка та Олександра Філіппова (2,25). У «Пакша» шанси відзначитись мають Барна Тот і Даніель Беде (обидва – 3,50).

Де дивитися матч Ліги конференцій між «Поліссям» та «Пакшем»

В Україні матч «Полісся» – «Пакш» у прямому ефірі транслюватиме Київстар ТБ. Перегляд доступний з будь-якого зручного пристрою – смартфона, планшета, комп’ютера, Smart TV або через браузерну версію сервісу.