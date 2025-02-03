Водій Toyota RAV4 був п'яний за кермом

У неділю, 2 лютого, у селищі Брюховичі біля Львова п’яний 32-річний водія позашляховика Toyota RAV4 спричинив ДТП, внаслідок якої постраждав чоловік, що стояв на тротуарі. Винуватця затримала поліція.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 10:00 на вул. Львівській у Брюховичах. 32-річний водій автомобіля Toyota RAV4, мешканець львова, не впорався з керуванням, в’їхав у електроопору, паркан і припаркований автомобіль Volkswagen Transporter. В подальшому мікроавтобус, рухаючись по інерції, травмував чоловіка, який стояв на тротуарі.

Внаслідок ДТП, 44-річний мешканець Львівського району отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

П’яний водій позашляховика в’їхав в електроопору, паркан та в припаркований мікроавтобус

Поліцейські з’ясували, що водій Toyota RAV4 був за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до п’яти років.