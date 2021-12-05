На місці події вилучили велику кількість алкогольних напоїв, які продавали незаконно

У неділю вночі, 5 грудня, львівські патрульні поліцейські припинили гучну вечірку у приміщенні заводу на вул. Заводській. На організатора святкування оформили адміністративні матеріали про порушення карантину та тиші.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 2:00 ночі отримали виклик на вул. Заводську, де, зі слів заявників, відбувається порушення тиші на одному із заводів. У цей час в приміщенні заводу відбувалася вечірка з великою кількістю людей. Організатором святкування виявився 35-річний львів'янин. Також поліцейські побачили, що там продають алкоголь, а ліцензії на це нема.

Порушення припинили. На організатора оформили адмінматеріали за порушення вимог карантину та порушення тиші. Вилучили 116 пляшок алкоголю. Дільничний поліцейський також оформив матеріали за незаконний продаж алкоголю.

Поліцейські не повідомляють, у приміщенні якого заводу відбувалося гучне святкування. На вул. Заводській, 31 у Львові розташований Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури (РЕМА).