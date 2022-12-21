Іван Руснав вийшов зі свого дому ще 15 грудня та досі не повернувся

Поліція Чернівецької області оголосила в розшук 73-річного професора, доктора педагогічних наук Івана Руснака. Чоловік зник ще у четвер, 15 грудня. Відомо, що професор вийшов з дому в селі Коровія під Чернівцями та досі не повернувся. Правоохоронці просять усіх, хто міг бачити професора, звернутися на 102.

Про зникнення 73-річного Івана Руснака повідомила прес-служба поліції Чернівецької області у середу, 21 грудня. За допомогою з пошуками чоловіка до правоохоронців звернулися рідні зниклого.

«Чоловік був одягнутий у чорну куртку, сірий костюм, чорне взуття та чорну кепку. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного – прохання терміново повідомити поліцію», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Усіх, хто міг бачити Івана Руснака просять звернутися на спецлінію 102 чи на номер чергової частини Чернівецького районного управління поліції 095 452 30 46.