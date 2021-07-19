Серед захворілих підлітки з Києва, Ковеля та Тернополя

Причини раптового захворювання вісьмох підлітків, які відпочивали в таборі «Делюкс» на Прикарпатті, з'ясовує поліція області. Перші хворі потрапили до лікарні ще 15 липня, за два дні до інфекційного відділення доставили ще трьох. Станом на понеділок, 19 липня, у лікувальному закладі перебуває 7 підлітків, одного виписали. За інформацією поліції, попередній діагноз – гострий гастроентерит. Серед захворілих підлітки з Києва, Ковеля та Тернополя.

Підлітки відпочивали у дитячому таборі на Яремчанщині і раптово захворіли. Поліцейські встановлюють причини та обставини захворювання і розпочали кримінальне провадження.

«16 липня до поліції надійшло повідомлення від лікарів Яремчанської ЦРЛ, що до них доставлено п’ятьох дітей віком 13-15 років, які відпочивали в одному із дитячих таборів. Наступного дня госпіталізували ще трьох. Попередній діагноз – гострий гастроентерит», – повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця обласної поліції Тетяна Іванюк.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та розпочали кримінальне провадження через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Про перевірку табору повідомив і Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У повідомленні йдеться, що фахівці Надвірнянського районного відділу провели дезінфекцію. відібрали проби води та змиви на виявлення патогенної мікрофлори. Також обстеження пройшли контактні особи та працівники кухні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 липня, прес-служба головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомила, що п'ятеро підлітків з діагнозом харчове отруєння потрапили до інфекційного відділення Яремчанської центральної районної лікарні. Усі вони відпочивали в закладі оздоровлення та відпочинку «Делюкс» в селі Татарів Надвірнянського району. Попередній діагноз потерпілих – харчове отруєння. Стан – середнього ступеня важкості.

Тижнем раніше, 9 червня, дитячий табір у Татарові публічно звинуватили у приховуванні масового отруєння. Тоді власниця табору відкинула звинувачення і повідомила, що разом з адвокатами готує судовий позов за наклеп.

У коментарі Суспільне засновниця табору Альбіна Харченко розповіла, що згідно з висновками — це не отруєння.Попередній діагноз, який встановили, — це гастроентерит.

Наразі не вдалося отримати коментар адміністрації закладу, на дзвінки ZAXID.NET у таборі не відповідають.