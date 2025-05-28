Підрядник завищив вартість будівництва укриттів у дитсадках Солонки та Зубри

Поліцейські повідомили про підозру організатору схеми заволодіння коштами, виділеними на будівництво укриттів у двох дитсадках на території Солонківської сільради. Роботи виконувала львівська фірма «Гарнобуд».

Як повідомили у середу, 28 травня, у поліції та прокуратурі Львівщини, схему заволодіння бюджетними коштами у сумі майже 1,3 млн грн, виділеними сільською радою для будівництва тимчасових укриттів, організував 46-річний мешканець Львівського району.

У 2023 році між ТзОВ, засновником якого є дружина підозрюваного, та сільрадою був укладений договір щодо будівництва тимчасових укриттів у двох селах.

«В подальшому зловмисник, який виконував функції організатора будівельних робіт, склав та подав на підпис директорці ТзОВ офіційні документи – акти виконаних робіт, у які були внесені недостовірні відомості щодо фактично виконаних будівельних робіт. Таким чином, кошторис будівництва одного з укриттів був завищений на майже 770 тис. грн, а іншого – на більше ніж 520 тис. грн», – йдеться в повідомленні поліції.

Загальна сума збитків, завданих сільській раді сягнула майже 1,3 млн грн.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у привласненні майна та організації службового підроблення (ч.3 ст.27- ч.4 ст.191, ч.3 ст.27- ч.1 ст.366 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Директорці ТзОВ також було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зазначимо, Солонківська сільрада за результатами проведених у липні 2023 року тендерів уклала угоди із ТзОВ «Гарнобуд» на будівництво укриттів у двох дитсадках у Зубрі та в Солонці. Загальна вартість робіт становила понад 9 млн грн. Станом на грудень 2024 року підряднику було оплачено понад 5,6 млн грн. Згодом сільрада судилася з цим підрядником про відшкодування збитків через неякісне виконання робіт.

У 2023 році директоркою ТзОВ «Гарнобуд» була Марія Желіско, яка зараз керує комунальним підприємством ЛОР «Технічний нагляд». Власницею фірми тоді була львів’янка Наталія Гурська-Кучма. З 2020 року «Гарнобуд» отримав понад 51 млн грн від виконання державних закупівель. У березні цього року фірму вже під новою назвою «Бурей Лім» перереєстрували зі Львова в Суми, а її новим власником став киянин Олексій Самодєлкін.