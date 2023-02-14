Один із затриманих членів злочинної групи, яка торгувала наркотиками у Львові

У Львові поліція затримала чотирьох торговців наркотиками – трьох чоловіків та одну жінку. Мешканці Львова торгували метадоном та іншими нарковмісними таблетками зокрема у СІЗО, уточнили у прес-службі поліції у вівторок, 14 лютого.

За даними слідства, троє мешканців Львова віком 36, 40 та 45 років, а разом із ними 41-річна львів'янка, торгували метадоном та наркотичними таблетками Subutex. Окрім того, злочинці продавали наркотики у СІЗО. «Збували наркотичний засіб метадон і нарковмісні таблетки Subutex на території міста Львова, у тому числі в одному зі слідчих ізоляторів», – повідомила поліція.

Під час обшуків правоохоронці виявили 150 таблеток Subutex, канабіс, шприци з залишками наркотиків. Загальна вартість вилучених наркотиків, за цінами чорного ринку, становить понад 80 тис. грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Затриманим чоловікам та жінці загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.