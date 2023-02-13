Затриманому загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майнва

Під час затримання 19-річного львів'янина, поліція виявила велику партію наркотиків та психотропів. Три кілограми у юнака було з собою, ще чотири поліцейські знайшли у нього вдома. Вартість наркотиків перевищує 7 млн грн. 19- річний львів'янин торгував наркотиками гуртом, повідомила прес-служба поліції.

19-річний львів'янин активно торгував наркотиками та психотропами широкого асортименту. Юнак купував та перепродував заборонені речовини через телеграм-канали.

«Він отримував гуртові партії товару, який збував на території міста через великі закладки – «мастер-клади», а замовникам з інших областей відправляв поштою. За товар клієнти розраховувалися криптовалютою», – розповіли у поліції.

Наркодилера затримали у Львові посеред вулиці, він саме збирався збути чергову партію наркотиків. На місці у затриманого виявили майже три кілограми наркотиків і психотропів, а під час обшуку вдома поліцейські знайшли ще понад чотири кілограми різноманітних заборонених речовин.

Вдома поліція знайшла у 19-річного затриманого такі наркотики: Альфа-PVP, LSD, канабіс, мефедрон, матамфетамін, амфетамін, а також майже 3 літри тетрагідроканабінолу, понад 50 нарковмісних цукерок та 1300 нарковмісних пігулок, обіг яких обмежений. На чорному ринку вартість вилучених наркотиків перевищує 7 млн грн.

Слідчі повідомили 19-річному львів'янину про підозру, зараз він перебуває у СІЗО без права застави. Юнакові загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.