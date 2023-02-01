22-річному львів'янину загрожує до десяти років ув'язнення

За розповсюдження наркотиків та психотропів у вівторок, 31 січня, у Брюховичах затримали 22-річного львів'янина. За даними поліції, під час затримання у чоловіка вилучили наркотиків на сотні тисяч гривень.

22-річного львів'янина затримали у Брюховичах, біля Львова. Під час затримання та обшуку в зловмисника вилучили пакети з наркотиками і психотропами такими як: канабіс, амфетамін, альфа PVP, а також пристрої для вживання наркотичних засобів. Вартість вилученого, за цінами чорного ринку – понад 220 тис. грн. Всі вилучені наркотики поліція скерувала на експертизу.

Наркозбувача затримали, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Слідчі вже повідомили затриманому про підозру. За розповсюдження наркотиків львів'янину загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці ще встановлюють канали надходження наркотиків.