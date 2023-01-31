Наркотики члени угруповання продавали оптом і вроздріб

У Львові викрили злочинну групу, яка займалась оптовим та роздрібним продажем наркотиків. Підозру вручили чотирьом учасникам злочинної групи.

Як повідомила 31 січня Львівська обласна прокуратура, неодноразово судимий львів’янин організував схему збуту метадону у Львові. До бізнесу він залучив трьох своїх товаришів.

«Продаж наркотиків здійснювали за попередньою домовленістю з клієнтами, безпосередньо з рук в руки при особистій зустрічі. Заборонену речовину можна було придбати оптом та уроздріб. Під час обшуків у фігурантів виявлено та вилучено наркотичні засоби, пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази», – повідомили у прокуратурі.

фото поліції

У поліції додали, що до складу організованої злочинної групи входило троє чоловіків віком 47 (організатор), 33 та 31 рік, а також 36-річна жінка. Підозрюваним суд обере запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їх затримали оперативники управління внутрішньої безпеки спільно з слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Вилучені речовини скерували на експертизу, тривають слідчі дії.