Затриманому наркоторговцю загрожує до 10 років тюрми

У Львові поліцейські затримали 36-річного чоловіка за торгівлю психотропною речовиною PVP. Тепер львів’янину загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили в понеділок, 30 січня, в поліції Львівщини, правоохоронці задокументували кілька фактів реалізації 36-річним львів’янином психотропних речовин мешканцям Львова. 28 січня його затримали одразу після реалізації психотропів черговому клієнту. За даними поліції, наркоторговець реалізовував заборонені речовини як за місцем свого проживання, так і здійснюючи «закладки».

Під час обшуків у помешканні затриманого правоохоронці виявили та вилучили: зіп-пакети з речовиною PVP, а також засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене було скеровано на експертне дослідження.

Львів’янину вже повідомили про підозру за незаконне виробництво та збут наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.