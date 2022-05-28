Фальшивомонетника поліція затримала під час продажу 5 тис . підроблених доларів

У Чернівцях поліція затримала двох фальшивомонетників, які продавали підроблені банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Одного з фігурантів затримали із 5 тисячами фальшивих доларів, пізніше під час обшуків вдома в обох підозрюваних вилучили ще 10 тис. підроблених банкнот. Фігурантам загрожує до семи років ув'язнення.

Як у суботу, 28 травня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, одного підозрюваного затримали ще у четвер, 26 травня, під час продажу партії фальшивих грошей. У нього вилучили 5 тис. фальшивих доларів США та майже 68 тис. грн, отриманих від продажу валюти.



«Раніше поліцейські задокументували факт збут зловмисниками 1 тис. доларів США. Серед «асортименту» до продажу були банкноти номіналом 20, 50 та 100 доларів США. Вартість таких грошей становила 40 відсотків від реальної суми», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили 10 тис. дол. США з ознаками підробки, зброю та чорнові записи. Одного з учасників групи взяли під варту, йому повідомили про підозру за ст. 199 ККУ (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей). Після проведення необхідних процесуальних заходів правова оцінка буде надана діям другого фігуранта. За скоєне чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.