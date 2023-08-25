Учасники акції «Кушлиничі, геть з Дрогобича!» закидали яйцями та фаєрами кіоски цієї мережі в Дрогобичі

У п’ятницю, 25 серпня, у Дрогобичі на Львівщині поліція затримала кількох учасників акції проти бізнесу харківського екс-регіонала Володимира Мисика, які напередодні закидали яйцями та фаєрами хлібні кіоски торгової марки «Кулиничі».

Як видно з відео, поширеного у дрогобицьких групах у соцмережах, 24 серпня, у День Незалежності, активісти влаштували акцію «Кулиничі, геть з Дрогобича!», під час якої закидали яйцями та фаєрами кіоски цієї мережі. Таким чином вони протестували проти бізнесу екс-регіонала Володимира Мисика, який з дозволу місцевої влади відкрив у Дрогобичі низку хлібних МАФів. Учасники акції були вдягнені в балаклави та медичні маски.

Речниця Дрогобицького відділу поліції Наталія Постойко розповіла ZAXID.NET, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст 296 ККУ). Станом на 25 серпня поліцейські затримали кількох учасників акції, місцевих мешканців. Кількість затриманих в поліції не уточнили, пояснивши, що наразі встановлюють усіх причетних.

За такі дії хлопцям може загрожувати до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

58-річний харківський бізнесмен Володимир Мисик був депутом Харківської міської ради від «Партії регіонів», а у 2012-2014 роках народним депутатом від цієї партії. У лютому 2014 року вийшов з фракції «Партії регіонів» і став членом групи «Економічний розвиток». Після початку повномасштабної війни релокував свій бізнес на Львівщину. Зокрема, відкрив хлібопекарський завод в селі Оброшино біля Львова.