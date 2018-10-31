Поліція затримала в урядовому кварталі озброєних людей

Підозрілих людей виявили в момент, коли біля будівлі уряду протестували прихильники «Радикальної партії» Олега Ляшка

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 жовтня6060

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У середу, 31 жовтня, правоохоронці затримали в урядовому кварталі групу молодих людей, у яких виявлено балаклави, палиці та газові балончики, в одного з чоловіків також вилучили зброю.

За інформацією поліції Києва, під час охорони громадського порядку в урядовому кварталі, де відбулися заходи з масовою участю громадян, правоохоронці помітили підозрілих осіб, які перебували біля мікроавтобусів у дворах будинку на вулиці Шовковичній. Поліцейські здійснили у них поверхневий огляд і виявили заборонені предмети: палиці, балаклави, газові балончики тощо.

«Для встановлення всіх обставин правопорушників доправили до Печерського управління поліції, з ними спілкуються слідчі», – повідомили у поліції.

Як відомо, в середу, 31 жовтня, біля будівлі Кабінету міністрів відбувалася ініційована «Радикальною партією» Олега Ляшка акція з вимогою зниження ціни на газ. В ній взяли участь кілька сотень людей, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

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