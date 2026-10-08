Кількість води залежить від віку, розміру дерева та стану ґрунту

Після завершення збору врожаю сад потребує ще кількох важливих процедур. Однією з них є вологозарядний полив, який допомагає плодовим деревам і кущам краще підготуватися до зимових холодів. Насичений вологою ґрунт повільніше промерзає та створює кращі умови для збереження кореневої системи. Як правильно вибрати час для такого поливу та не перевищити необхідну кількість води, пише VSN.

Навіщо поливати дерева перед зимою

Основне завдання вологозарядного поливу полягає в тому, щоб добре зволожити ґрунт на глибину, де розташована основна частина кореневої системи. У плодових дерев вона може залягати на 60–90 см.

Сухий ґрунт промерзає швидше, тому коріння в ньому сильніше потерпає від низьких температур. Волога земля має більшу теплоємність і довше зберігає тепло, завдяки чому коренева система отримує додатковий захист під час зимових холодів.

Осінній полив важливий не лише через мороз. Узимку дерева продовжують поступово втрачати вологу через пагони та гілки. Особливо інтенсивно цей процес може відбуватися у час сонячної погоди та холодного вітру.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Якщо восени ґрунт залишився надто сухим, коріння не завжди може забезпечити рослину достатньою кількістю води. Через це взимку можуть постраждати пагони та бруньки, а навесні дерево відновлюватиметься повільніше.

Коли проводити вологозарядний полив

Найкращий час для процедури настає під час масового опадання листя. Орієнтуйтеся не лише на календар, а й на погоду: бажано провести полив, коли температура повітря тримається приблизно в межах +2...+5 °C.

При цьому до стійких заморозків і промерзання ґрунту має залишатися достатньо часу. Якщо провести полив занадто рано в теплу погоду, ґрунт може тривалий час залишатися надмірно вологим. Відкладати процедуру до моменту, коли земля вже почала промерзати, також не варто.

Перед поливом врахуйте кількість осінніх опадів. Якщо дощі були рясними й ґрунт уже добре насичений водою, додаткове зволоження може бути непотрібним.

Скільки води потрібно деревам

Кількість води залежить від віку, розміру дерева та стану ґрунту. Для молодих дерев зазвичай достатньо приблизно 40–50 л води на одну рослину.

Для дорослих плодових дерев, зокрема яблунь, груш і слив, може знадобитися близько 100–150 л води на одне дерево. На легких піщаних ґрунтах вода швидше просочується вглиб, тоді як на важких ґрунтах її потрібно вносити обережніше.

Не виливайте всю воду одразу. Подавайте її кількома порціями, щоб вона поступово проникала в ґрунт і не стікала за межі пристовбурного кола.

Після поливу перевірте стан землі. Вона має бути добре зволоженою на необхідну глибину, але без тривалого застою води. Надмірна вологість також може створити несприятливі умови для коренів, тому перетворювати пристовбурне коло на заболочену ділянку не потрібно.