Природний, але відповідальний процес: що треба знати господарям про пологи у кіз
Пологи у кози – природний, але досить відповідальний процес, що складається з кількох етапів. А тривалість нормальної вагітності зазвичай – 147-150 днів. «Два гусі» розповідають, в які етапи проходять пологи кози.
Основні етапи пологів
Передпологовий період
Перед пологами необхідно внести зміни в раціон кози та відкоригувати правила догляду. Потрібно поступово припинити доїти тварину за 5-6 тижнів до дати окоту, щоб вона набралась сил для вирощування потомства.
За 10-14 днів до пологів потрібно зменшити кількість концентрованого корму у 2 рази, а за 3-4 дні до окоту мінімізувати кількість соковитого корму. Не можна давати тварині неякісну або пошкоджену цвіллю їжу, сирі коренеплоди. А щоб усунути загрозу викидня, не можна допускати травмування вагітної кози, різкої зміни клімату або температури повітря.
Процес окоту
За 1,5-2 години до пологів вагітна самка почне тривожитися, а потім почнеться сам процес пологів. Під час цього моменту потрібно чітко слідкувати за станом тварини.
Під час пологів слід діяти за правильним алгоритмом дій:
- Дочекатися, поки з піхви тварини вийде міхур з рідиною. Після цього повинні показатися передні лапки козеняти і голова, яка на них лежить.
- Коли дитинча повністю вийде з материнського організму, потрібно очистити його дихальні шляхи від слизу. Якщо самка виношувала кількох дитинчат, то вони народжуються через невеликі проміжки часу.
- Помістити козенят до голови самки, щоб вона вилизала їх, а потім обтерти дитинчат шматком чистої тканини.
- Перев'язати дитинчатам пуповину за допомогою щільної нитки, змоченої в розчині йоду. Перев'язку рекомендується здійснювати на відстані 2-3 см від живота.
- Обрізати решту пуповини на відстані 1 см від місця перев'язки. Місце зрізу потрібно обробити йодом.
- Після цього потрібно спостерігати за новонародженими козенятами протягом 2-3 годин, щоб у разі потреби надати допомогу.
- Дочекатися відділення посліду, зазвичай він відходить через кілька годин після появи потомства. Потім видалити із загороди брудну підстилку і замінити її свіжою і сухою соломою.