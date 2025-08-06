Під час пологів слід діяти за правильним алгоритмом дій

Пологи у кози – природний, але досить відповідальний процес, що складається з кількох етапів. А тривалість нормальної вагітності зазвичай – 147-150 днів. «Два гусі» розповідають, в які етапи проходять пологи кози.

Основні етапи пологів

Передпологовий період

Перед пологами необхідно внести зміни в раціон кози та відкоригувати правила догляду. Потрібно поступово припинити доїти тварину за 5-6 тижнів до дати окоту, щоб вона набралась сил для вирощування потомства.

За 10-14 днів до пологів потрібно зменшити кількість концентрованого корму у 2 рази, а за 3-4 дні до окоту мінімізувати кількість соковитого корму. Не можна давати тварині неякісну або пошкоджену цвіллю їжу, сирі коренеплоди. А щоб усунути загрозу викидня, не можна допускати травмування вагітної кози, різкої зміни клімату або температури повітря.

Процес окоту

За 1,5-2 години до пологів вагітна самка почне тривожитися, а потім почнеться сам процес пологів. Під час цього моменту потрібно чітко слідкувати за станом тварини.

Під час пологів слід діяти за правильним алгоритмом дій: