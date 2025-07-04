Термін стрижки овець залежить від кліматичних умов та стану вівці

Стрижка – важливий етап у догляді за вівцями, який впливає на добробут тварини, а також на якість вовни. Якщо робити все правильно, процедура проходитиме без стресу для вівці. «ФермаТех» розповідає, коли та як правильно стригти овець.

Коли найкраще стригти овець?

Термін стрижки овець залежить від кліматичних умов та стану вівці. Навесні стрижку починають, коли встановлюється тепла погода та шерсть на вівцях, як кажуть, «підійде». Потрібно робити це вчасно, адже шерсть може просто губитися в результаті линяння.

Вівці тонкорунних і напівтонкорунних порід не схильні до сезонного линяння, але це не означає, що їм можна стригти в будь-який час. Після зимівлі шерсть у них стає сухою і жорсткою через нестачу жиропоту в руні, вона погано вистригатиметься, а також матиме невисоку якість. Стрижку можна починати, коли в руні відбудеться накопичення жиропоту.

Також велике значення при стрижці має вгодованість вівці. У добре вгодованих овець поверхня тіла рівна, шкіра щільна, а також у них виділяється достатня кількість жиропоту, тому шерсть стає м’якою, еластичною та добре вистригається.

Овець тонкорунних і напівтонкорунних порід з однорідною шерстю стрижуть один раз на рік навесні. А ягнят весняного окоту навесні наступного року. За зимового ягніння (січень-лютий) молодняк напівтонкорунних порід можна стригти в рік його народження, приблизно в серпні. Таку шерсть називають поярковою.

Овець грубошерстих і напівгрубошерстих порід із неоднорідною шерстю стрижуть двічі на рік: навесні та восени. Молодняк – у рік народження, зазвичай восени.

Як підготувати тварину до стрижки?

Овець потрібно стригти до готування та напування, оскільки нагодовані вівці дуже погано переносять стрижку, і нерідко трапляються випадки завороту кишок, що може закінчитися загибеллю тварини.

Окрім цього шерсть під час стрижки повинна бути сухою. Для стрижки застосовуються спеціальні пружинні ножиці, або машинка для стрижки овець.

Як правильно стригти вівцю?

Перед стрижкою, вівці попередньо зв’язують три ноги, складаючи їх навхрест. Четверту залишають вільною для обробки.

Стрижку вівці потрібно проводити на дощатому настилі. Спочатку обробіть голову, потім шию, груди та пах. Після цього тварину потрібно перевернути, перев’язуючи заново ноги й обстригаючи інший бік. Стригти шерсть потрібно якомога ближче до шкіри, але не пошкоджуючи її. Не можна двічі проходити по одному місцю, оскільки утворюється січка, яка знижує якість руна.