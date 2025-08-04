В останні місяці вагітності козенята ростуть в утробі матері найактивніше

Власникам кіз важливо вчасно помічати ознаки вагітності, адже від цього залежить правильний догляд за твариною та підготовка до майбутніх пологів. «Два гусі» розповідає, на що варто звернути увагу, щоб визначити вагітність кози.

Як визначити, що коза завагітніла?

На ранніх термінах

Першою ознакою є збільшення удою молока та набухання зовнішніх статевих органів. Також коза може стати спокійною після спаровування.

У середині терміну

Після того як термін вагітності перевищив 3 місяці, в зовнішньому вигляді кози відбуваються зміни. Їх може помітити навіть недосвідчений фермер, якщо буде оглядати регулярно козу. У кози збільшується розмір черева, матки, а також плід можна намацати через стінки живота під час проведення пальпації.

Важливо пам’ятати, що пальпацію повинен здійснювати тільки ветеринар, щоб не нашкодити самці та потомству.

На пізніх термінах

В останні місяці вагітності козенята ростуть в утробі матері найактивніше. Під час цього періоду у самки може змінитися не тільки зовнішній вигляд, але й манера поведінки. Коза може часто лягати відпочити, а також частіше їсти, намагаючись таким чином запобігти виснаженню організму. Живіт у самки стає округлим та провисає вниз, а зовнішні статеві органи та вим’я ще сильніше набухає і з нього виділяється молозиво. Також можливе невелике підвищення температури тіла на 5-му місяці вагітності і її зниження перед пологами.