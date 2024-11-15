Польське посольство у Пхеньяні

Польська делегація дипломатів вирушила до Північної Кореї для відновлення власного посольства. Протягом тижня польські представники перебуватимуть із розвідувальною місією в Пхеньяні, повідомили 15 листопада у пресслужбі МЗС Польщі.

Свою місію до КНДР польські дипломати розпочали у понеділок, 11 листопада, проте офіційну заяву міністерство оприлюднило лише у п’ятницю. Однією з головних цілей візиту у пресслужбі МЗС назвали відновлення постійної дипломатичної присутності Польщі.

«Візит передбачає перевірку технічного стану резиденції Посольства Республіки Польща в Пхеньяні, яка стане відправною точкою для проведення необхідних ремонтних робіт найближчим часом», – повідомили у пресслужбі польського МЗС.

Зазначається, що польське посольство у Пхеньяні евакуювали у грудні 2020 року, оскільки Комуністична партія Північної Кореї оголосила про повне закриття кордонів через пандемію Covid-19. Повноцінне відновлення роботи посольства наразі не є можливим – штаб-квартира установи буде тимчасовою, з обмеженою кількістю персоналу. Очолювати тимчасове посольство буде тимчасовий повірений.

До слова, Польща стане другою країною в Європі, яка відновить роботу посольства в КНДР з 2020 року. Так, єдине європейське посольство, яке працює на території Північної Кореї – представництво Швеції, яке відновило свою роботу у вересні 2024 року.

Угоду про дипломатичні відносини Польщі та КНДР уклали у 1948 році, коли європейська країна ще перебувала у комуністичному блоці. У 1953 році Польща стала членом Спостережної комісії нейтральних країн, покликаної покращувати ситуацію на Корейському півострові після Корейської війни. Після падіння комуністичного устрою в Польщі у 1989 році відносини між країнами різко погіршилися. Втім, ні Польща, ні Північна Корея не ініціювали повний розрив дипвідносин.

Нагадаємо, КНДР активно співпрацює з Росією та нещодавно уклала з країною-агресоркою угоду про безпекове співробітництво. Наприкінці жовтня Україна повідомила про фактичне залучення Північної Кореї до російсько-української війни – Росія почала перекидати до Курської області північнокорейських солдатів.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами у Курській області. Він зазначив, що це були «маломасштабні зіткнення». Утім очікується, що на Курському фронті протяжністю близько 1500 км розгорнуть п'ять батальйонів по 3000 військовослужбовців кожен.