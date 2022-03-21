Польський уряд розгляне можливість конфіскації російського майна, яке перебуває у Польщі, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю місцевому сайту Wprost, пише LIGA.net..

За його словами, це питання обговорюватиметься на наступній зустрічі уряду Польщі з опозицією.

«На зустрічі ми б хотіли порушити питання про те, як Польща може заморозити і конфіскувати російське майно, розташоване в нашій країні. З одного боку, у нас є конституційні обмеження на такі дії, пов'язані з правом власності, а з іншого – все більше поляків не розуміють, чому італійці конфісковують яхти російських олігархів, а ми не можемо проводити такі дії у нашій країні», – пояснив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі вважає за необхідне зупинити агресію Росії в Україні, оскільки побоюється, що амбіції Кремля вийдуть за межі українських земель. Однією з причин його побоювань стало нещодавнє соцопитування, в якому 86,6% росіян схвалюють потенційний напад на територію ЄС.

«Тому я закликаю еліту Німеччини, Франції та країн Бенілюксу відкласти убік свої калькулятори та активізувати своє сумління. Тому що якщо ми порахуємо витрати на газ та нафту, значить, ми торгуємо кров'ю українських дітей, жінок та солдатів», наголосив польський прем’єр-міністр.

Польща стала однією із найпопулярніших країн, куди виїжджають українці, рятуючись від війни. За словами прем'єр-міністра, країна вдало впоралася з напливом біженців і змогла забезпечити більш ніж гідні умови життя.