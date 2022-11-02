Польща побудує на кордоні з Калінінградською областю Росії паркан із колючим дротом. Про це у середу, 2 листопада, повідомив віце-прем’єр-міністр і глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Таке рішення він пояснив посиленням безпеки на польському кордоні через запуск рейсів із Близького Сходу і півночі Африки до Калінінграда.

Як повідомляє Onet, Польща планує розпочати роботи із закриття кордону зі сторони Калінінграда вже від сьогодні, 2 листопада.

«Я ухвалив рішення про будівництво тимчасового загородження на кордоні з Калінінградською областю», – сказав Маріуш Блащак.

Паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту завширшки три метри та заввишки 2,5 метра. Водночас уздовж кордону встановлять пристрої, завдяки яким можна буде здійснювати електронне спостереження за кордоном із Калінінградською областю.

«Роботи будуть нетривалими. Ми хочемо, щоб кордон був щільним. Ми використовуємо досвід минулого року», – додав міністр оборони Польщі.

Зазначимо, що Калінінградська область відмежована від основної території Росії та розташована між Литвою, Польщею. Калінінград з’єднується з Росією Балтійським морем. Кордон між Польщею та Калінінградською областю РФ має протяжність близько 200 км.

Нагадаємо, що на початку жовтня Польща остаточно завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Його збудували через наплив нелегальних мігрантів зі сторони Білорусі до ЄС.