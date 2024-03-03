Розсипане поляками українське збіжжя на кордоні

Учасники блокади українського кордону вже зрозуміли, що їх активно використовують російські спецслужби для розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками. Таку думку в ефірі телемарафону висловив заступник міністра економіки України Тарас Качка, інформує «Главком» у неділю, 3 березня.

«Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками», – розповів він.

Посадовець додав, що польський уряд вже розслідує ці інциденти.

За його словами, вимоги фермерів стають більш раціональними завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом. Останній зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні. А сама блокада кордону шкодить більше Польщі, ніж Україні.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокаду кордону на пунктах пропуску Угринів, Ягодин, Устилуг, Рава-Руська, Краківець та Шегині. 28 лютого до протесту польських фермерів у Варшаві приєдналися проросійські активісти та політики.

Польські протестувальники заперечують стосунок проросійських сил до блокади кордону. Вони вимагають у польського уряду та Євросоюзу зупинити імпорт товарів з України, скасувати безвіз для українських вантажівок, оскільки це нібито створює недобросовісну конкуренцію. Крім цього, мітингарі критикують обмеження, які на них накладає політика Зеленого курсу ЄС. Наступний масштабний протест у Варшаві фермери анонсували 6 березня.