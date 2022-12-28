До чоловіка повернувся зір у перший день після операції

Лікарі офтальмологічного відділення Окружної залізничної лікарні в Катовіце повернули зір дзюдоїсту-паралімпійцю, який після аварії не бачив 30 років. Уперше за тривалий час чоловік глянув в очі дружині і дітям, повідомили про успішну операцію у Сілезькому медичному університеті в Катовіце.

55-річний українець Сергій Сидоренко протягом 30 років бачив лише рух і світло після того, як потрапив в аварію. Про нього весь цей час піклувалася дружина Тамара.

Утім, втрата зору не вплинула на його захоплення спортом. Він двічі здобував медалі з дзюдо на Паралімпіаді в Сіднеї та Пекіні.

Коли в Україні почалася війна, Сергій з родиною виїхав до Польщі, в м. Катовіце. Там, в офтальмологічному відділенні Окружної залізничної лікарні чоловікові поставили діагноз і внесли у чергу на оперативне втручання.

55-річний Сергій після операції з професором

«Ми провели процедуру видалення білої роговиці, поєднану з видаленням затемненої лінзи та трансплантацією американської штучної роговиці типу Бостон 1. До пацієнта повернувся зір у перший день після процедури», – повідомив професор Едвард Віл Іганья.

Після операції Сергій уперше за тривалий час глянув в очі дружині і дітям, чим дуже зворушив польських лікарів.

«Ніколи не забуду, як він дивився дружині в очі. Я не забуду вираз щастя в здорових очах. Це був особливий момент. Пацієнт тепер зможе повноцінно жити», – повідомив професор.

А Сергій заявив, що тепер він починає нове життя.