Курйозний випадок трапився з британською бігункою Кілі Ходжкінсон

Олімпійська чемпіонка з бігу Кілі Ходжкінсон зіткнулась з несподіваними проблемами під час підготовки до чемпіонату світу у приміщенні в польському Торуні, який відбувся 20–22 березня. 24-річну представницю Великої Британії затримали в аеропорту через тренувальне спорядження – шиповані кросівки.

Під час перевірки безпеки польські митники вирішили, що металеві шипи на її кросівках є «небезпечною зброєю» і становлять «загрозу громадській безпеці». Будь-які спроби пояснити призначення взуття були марними. Співробітники аеропорту відмовилися йти на компроміс, через що зірці світової атлетики довелося власноруч викинути своє спорядження у смітник просто на очах у пасажирів.

Як наслідок, вона була змушена тренуватися в позиченій парі кросівок. «Я вже починала злитися. Дуже мила польська дівчина позичила мені свої “шиповки”, і вони натерли мені мозоль. У мене не було взагалі ні екіпіровки, нічого», – цитує Кілі Reuters.

Попри інцидент Ходжкінсон вдало виступила у попередніх забігах, кваліфікувалася у наступні стадії турніру, а в останній день змагань стала чемпіонкою світу, вигравши своє перше золото Мундіалів в бігу на 800 м з часом 1:55.33, що є рекордом світових першостей у приміщенні.

Нагадаємо, британка виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі у бігу на 800 метрів. На Іграх у Токіо у 2020 році вона завоювала срібло. Також легкоатлетка є дворазовою чемпіонкою Європи та володаркою двох срібних нагород чемпіонату світу.