Польські онкохірурги провели у Львові майстер-клас і показали. нові методики діагностики і лікування раку легень

До Львівського онкологічного регіонального онкоцентру 16 червня приїхали провідні онкохірурги Польщі, які поділилися з львівськими колегами новими методами діагностики і лікування хворих на рак легень. Вони не лише виступили на науково-практичній конференції, а й провели два оперативні втручання, під час яких розказали і показали деталі нових методів діагностики і лікування таких пацієнтів.

До Львова приїхали головний торакальний хірург Польщі, професор Марцін Зелінські та доктор медичних наук Мацей Ґнаста.

Професор Марцін Зелінські провів майстер-клас з TEMLA (трансцервікальна розширена медіастинальна лімфаденектомія). Іншими словами, показав як малотравматичним способом через шию над грудиною зайти у грудну клітку і видалити лімфатичні вузли міжстіння. Раніше до легень добиралися через ребра, а польський онкохірург показав новий малоінвазивний спосіб.

«Професор є автором цієї методики, він перший почав проводити такі операції і навіть придумав для неї спеціальні інструменти. При раку легень є різні методи лікування і щоб підібрати пацієнту найбільш оптимальний, потрібно знати є у лімфовузлі метастази чи ні», – каже заступник директора онкоцентру Олег Дуда.

Другий майстер-клас провів доктор медичних наук Мацей Ґнаста. Він показав, як з EBUS (ендобронхіальне ультразвукове дослідження) провести діагностику лімфовузлів. Через трахею бронхоскоп заходить у тоненький бронх, вмикається ультразвук і онкохірурги дивляться, де за бронхом є лімфатичний вузол. Добираються до нього, проколюють і вміст беруть на аналіз, аби підтвердити або виключити наявність у лімфовузлі метастазування. А вже тоді призначають відповідне лікування.

«Усі хворі на рак легень, як правило, спершу ідуть на EBUS. Якщо є матастази, призначають хіміопроменеву терапію, нема – тоді операція. Є такі вузли, до яких не можна дістатися через бронх, то у таких випадках проводять медіастинальну лімфаденектомію і лише після цього визначають концепцію лікування», – каже Олег Дуда.

Раніше апарати для ендобронхіального ультразвукового дослідження були лише у Києві, а тепер у Львові є найновіша модель апарату EBUS в Україні.

Методики, якими польські хірурги поділилися з онкохірургами Львова, широко використовують у країнах Європи при лікуванні онкохворих, відтепер їх використовуватимуть і у Львові.