Активіст та блогер із польського села Лапіче Матеуш Водзінський ініціював збір коштів на автомобілі для українських військових, повідомило в неділю, 7 серпня, «Польське радіо».

Ініціювавши збір на автівки для українського війська, Водзінський першим віддав свій Grand Vitara на потреби фронту. Невдовзі завдяки благодійникам вдалося зібрати понад 100 тисяч злотих і подарувати Україні ще п’ять позашляховиків.

«Потреба в таких позашляховиках на фронті надзвичайно велика. Частину я особисто відвіз на фронт, а частину залишив військовим у Києві, звідки вони мали вирушити на лінію зіткнення. Машини допомагають українським військовим у їхніх щоденних зусиллях у стримуванні агресора», – сказав Водзінський.

Зараз він готує ще дві машини для відправлення в Україну, але на цьому не зупиняється і збирає на наступні пікапи.

«З різних типів позашляховиків, пікапи найзручніші для бійців. Можуть ними пересуватись, можуть перевозити якесь озброєння, але, що найголовніше, ними можна евакуювати поранених із поля битви», – пояснив активіст.

Долучитись до ініціативи підляського активіста можна на сайті pomocam.pl, Terenówki na front.

Додамо, що раніше у Польщі запустили велику кампанію збору коштів на зброю для України, перший з яких – на три гелікоптери для евакуації поранених.

24 липня поляки закрили збір на «Байрактар» для України, зібравши необхідні 22,5 млн злотих. Утім, виробник цих бойових безпілотників вирішив надати їх безкоштовно.