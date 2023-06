20 липня Маккарті могло б виповнитись 90 років

Помер володар Пулітцерівської премії письменник Кормак Маккарті. Авторові творів «Старим тут не місце», «Кривавого меридіана» та «Дороги» було 89 років.

Письменник помер 13 червня у своєму будинку в місті Санта-Фе (Нью-Мексико). 20 липня йому могло б виповнитись 90 років. Про смерті Кормака Маккарті повідомив The Hollywood Reporter з посиланням на видавництво Knopf, з яким Макарті співпрацював.

Кормак Маккарті насамперед відомий за такими книгами, як «Кривавий меридіан», «Старим тут не місце» та «Дорога», за яку він отримав Пулітцерівську премію (2007 рік). Його останній роман «Stella Maris» вийшов у грудні 2022-го.

Хто такий Кормак Маккарті

Кормак Маккарті народився 20 липня 1933 року в Провіденсі (Род-Айленд) у родині юриста. Вивчав гуманітарні науки в університеті Теннессі. Два оповідання, опублікованих у студентській газеті в 1959 і 1960 роках, стали його літературним дебютом і принесли письменнику-початківцю перші нагороди.

У 1965 році у видавництві «Ренд Гаус» виходить його дебютний роман «Зберігач саду» (The Orchard Keeper). У 1973 році виходить роман «Дитя Господнє» (Child of God), частково заснований на реальних подіях. У 1979 році виходить четвертий роман, над яким письменник працював в цілому двадцять років – «Саттрі» (Suttree). У 1985 році публікується один із найвідоміших його творів «Кривавий меридіан, або вечірній рум'янець на Заході» (Blood Meridian, or the Evening Redness in the West). У 2006 році за результатами опитування, проведеного серед письменників та видавців, роман увійшов до числа найбільших американських романів останньої чверті XX століття і зайняв у списку третю позицію.

Справжнє визнання прийшло до Маккарті з виходом у 1992 році роману «Коні, коні…», який разом з «Переправою» (The Crossing, 1994) і «Містами прерії» (Cities of the Plain, 1998) утворює так звану «Прикордонну трилогію».

У перші десятиліття XXI кінематографісти активно екранізують твори письменника. Фільм братів Коенів «Старим тут не місце», знятий за однойменною книгою 2005 року був відзначений 75 кінонагородами, включаючи чотири премії «Оскар».

16 квітня 2007 Маккарті отримує Пулітцерівську премію за постапокаліптичний науково-фантастичний роман «Дорога» (The Road), що вийшов у 2006 році. Роман також було екранізовано (режисер Джон Гілкоут).

На початку 2010-х рр. Маккарті присвячує свій час написанню сценаріїв. За його адаптованим сценарієм (переробленим із власної однойменної п'єси 2006 року) у лютому 2011-го вийшов серіал «Вечірній експрес „Сансет Лімітед“» (The Sunset Limited). У 2012 році Маккарті продав продюсерам фільму «Дорога» свій оригінальний сценарій «Радник» (The Counselor), за яким Рідлі Скотт зняв фільм із тією ж назвою.

У 2022 році, через більш ніж 15 років перерви, виходить одразу два його романи: дилогія «Пасажир» (The Passenger) і «Stella Maris».

Нещодавно у виробництво запустили фільм за романом «Кривавий меридіан».