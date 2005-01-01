Помилувана президентом жінка раніше підірвала гранату в автомобілі з бійцями Нацгвардії

Жінка підірвала гранату в автомобілі Нацгвардійців, двоє бійців зигинули

Жінка, яку помилував президент України і яку передали на тимчасово окуповані території у неділю, 21 січня, є уродженкою міста Часів Яр Донецької області Надія Козлова, яка в 2015 році була засуджена за вбивство двох службовців Нацгвардії України. Про це повідомило «Громадське».

Як повідомляється, в жовтні 2015 року Бахмутський райсуд засудив Козлову до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство двох бійців Нацгвардії. При цьому у вироку суду не згадувалося, що вбиті – військовослужбовці.

У документі зазначено, що 8 вересня 2014 року Козлова побачила в будинку свого брата гранату Ф-1, «діючи умисно», забрала її і вийшла з дому. Потім, за версією слідства, вона зупинила неповнолітнього мопедиста і, погрожуючи гранатою, вимагала сигарети, а після відмови наказала відвезти її в центр міста.

Там у кіоску, погрожуючи гранатою, вона вимагала у продавця алкоголь і сигарети. Продавець зачинила віконце, поки Козлова відволіклася.

Потім вона пішла зустрітися зі своїм знайомим. Під час розмови з ним жінка сіла в авто до двох незнайомих чоловіків і поїхала з ними в центр міста.

«Обвинувачена, не бажаючи і не маючи на меті заподіяти смерть, однак усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння, діючи з непрямим умислом, не втримала зазначену гранату, випустивши її з лівої руки, в результаті чого стався вибух», – йдеться у вироку.

Один чоловік загинув на місці, другий помер від отриманих поранень у лікарні.

Жінка заявляла слідчим, що дійсно взяла гранату, але не загрожувала водію мопеда і продавця в кіоску. Вона сказала, що просила незнайомих чоловіків підвезти її на блокпост або у відділ поліції, щоб нейтралізувати боєприпас, і ті погодилися.

Козлова заявляла, що заснула в машині і не пам'ятає, як випустила гранату з рук. Вона також стверджувала, що не мала наміру вбивати чоловіків. Жінка говорила, що не була п'яна, а випила келих пива 8 вересня в обід.

Суд визнав Козлову винною. На момент скоєння злочину їй було 19 років.

«Громадське» повідомляє, що в одеській колонії Козлова народила дитину.

Так званий омбудсмен терористичної організації «ДНР» Дарина Морозова заявляла, що Козлова «намагалася захистити свою честь від посягань представників добровольчих батальйонів України» і нібито в цілях самооборони вихопила гранату в одного з них, повідомляла «Комсомольська правда».

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо, що Україна передала бойовикам ОРДО жінку, яку помилував президент Петро Порошенко задля продовження процесу визволення заручників.

Нагадаємо, 27 грудня на лінії розмежування в Донецькій області було проведено масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками терористичних «ДНР» і «ЛНР». Всього на підконтрольну Києву територію передали 74 осіб, ОРДЛО поїхали 233 прихильники бойовиків.