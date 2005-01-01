Україна передала бойовикам жінку, яку помилував президент

Ірина Геращенко під час передачі українських полонених у грудні 2017 р

Україна в неділю, 21 січня, передала бойовикам ОРДО жінку, яку помилував президент Петро Порошенко задля продовження процесу визволення заручників. Про це повідомила перша заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Як тільки-но поінформували офіс президента і мене представники СБУ, на КПВВ «Майорськ» відбулася передача жінки, напередодні помилуваної президентом задля продовження процесу звільнення заручників. Ця жінка звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину, вона отримала тяжкі каліцтва під час здійснення злочину, в неї ампутовані кінцівки і є немовля», - написала віце-спікер.

Вона наголосила, що тепер у найближчі дні українські представників згідно з досягнутою в рамках роботи гуманітарної Мінської групи домовленості чекає передачі Києву одного військовослужбовця.

Жодних прізвищ і деталей Геращенко не повідомила, однак додала, що працює над позитивними новинами для всіх інших заручників: «Маємо доручення від президента, що чергова хвиля звільнення наших має відбутися якнайшвидше. Докладаємо всіх зусиль».

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року відбувся наймасштабніший і перший за два роки обін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками. Цього дня бойовики передали українській стороні 73 полонених. Взамін вимагали віддати їм 306 осіб, проте отримали лише 241 людину: 25 відмовилися їхати на підконтрольні терористам території, а 45 вже відбули покарання в Україні. Обмін проходив на нейтральній території лінії розмежування.