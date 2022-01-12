Бустерну дозу завідувач відділення інтесивної терапії та реанімації Центру Роман Собко переніс доволі легко

У вівторок, 11 січня, 114 медиків Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції. Щепилися вакциною Pfizer. Загалом бустерну дозу вакцини вже отримали 1597 мешканців Львівщини, за минулу добу – 737.

Як повідомили ZAXID.NET медики Центру, раніше вони щепилися вакцинами Astra Zeneca і Coronavac. Бустерну дозу отримали вакциною Pfizer. У нікого із вакцинованих нема якихось особливих реакцій на вакцину, всі вийшли на роботу.

«Раніше я щепився вакциною Coronavac. Пісдя другого щеплення було легке нездужання, яке швидко минуло. Бустерну дозу робив вакциною Pfizer і переніс її легше, ніж Coronavac. У місці уколу трішки болить рука. Навіть якби була якась реакція на вакцину (температура чи боліла рука), це порівняно ніщо із захворюванням на коронавірус. А ми працюємо з дітьми, що мають важкі захворювання, тому мусимо берегти себе і заради наших пацієнтів», – каже завідувач відділення інтесивної терапії та реанімації Центру Роман Собко.

Станом на ранок 11 січня, як повідомили ZAXID.NET у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, на Львівщині бустерну дозу вакцини отримали 1597 мешканців області, серед яких здебільшого, медики. За минулу добу бустерне щеплення зробили 737 мешканцям області.

Нагадаємо, 6 січня 2022 року МОЗ дозволило бустерне щеплення від коронавірусу для всіх вакцинованих українців віком від 18 років. Бажаний період введення бустерної дози – від 6 до 9 місяців від дати отримання другого щеплення від Covid-19. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer. Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».