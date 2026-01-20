Значні обсяги експорту припадають на ягоди та мед

Український ринок органічної продукції й надалі орієнтується насамперед на експорт, а ключовим напрямком збуту залишається Європейський Союз. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, держава працює над розвитком внутрішнього споживання органічної продукції, однак саме експорт і надалі формуватиме основну частку ринку.

«Український органічний ринок залишається переважно експортно орієнтованим. Ми розвиваємо внутрішнє споживання, але об’єктивно розуміємо, що саме експорт є ключовим драйвером», – зазначив Висоцький.

Він додав, що держава зосереджена на забезпеченні стабільного доступу українських виробників до міжнародних ринків. Серед ключових кроків – оновлення законодавства у сфері органічного виробництва. Зокрема, профільний комітет Верховної Ради вже підтримав у другому читанні оновлений законопроєкт, остаточне рішення має ухвалити парламент.

Що експортує Україна

За даними Мінекономіки, у 2018–2024 роках Україна входила до п’ятірки найбільших постачальників органічної продукції до ЄС. Щорічні обсяги експорту перевищували 170 тис. тонн.

Зокрема, у 2021 році до ЄС було експортовано 190 тис. тонн органічної продукції, у 2022 році – 208 тис. тонн, у 2023 році – 174 тис. тонн, у 2024 році – 204 тис. тонн.

Найпопулярніші органічні продукти експорту у 2024 році:

соя – 63,5 тис. тонн на 30,1 млн доларів;

кукурудза – 61,7 тис. тонн на 11,8 млн доларів;

пшениця – 28,9 тис. тонн на 6 млн доларів;

макуха соняшникова – 18,5 тис. тонн на 13,9 млн доларів;

чорниця – 12 тис. тонн на 18,2 млн доларів;

ріпак – 9 тис. тонн на 5,7 млн доларів;

олія соняшникова – 9 тис. тонн на 5,1 млн доларів;

насіння льону – 3,7 тис. тонн на 2,2 млн доларів;

нерафінована соняшникова олія – 3,5 тис. тонн на 5,2 млн доларів;

пшоно – 3,3 тис. тонн на 3 млн доларів;

інші органічні продукти – 30 тис. тонн на 39,4 млн доларів.

Загалом у 2024 році Україна експортувала 243 тис. тонн органічної продукції на 141 млн. доларів.

У структурі експорту 93% поставок припали на Європу: 84% – країни ЄС, 9% – інші європейські країни. Ще 6% експорту було спрямовано до Північної Америки, 2% – до країн Азії.