Понад 3 тисячі львів'ян активно допомагають правоохоронцям та цілодобово проводять патрулювання спільно з поліцією і силами територіальної оборони. Про це у понеділок зранку, 28 лютого, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

«Понад 3 тисячі львів’ян патрулюють місто. Ніч минула спокійно. Мешканці активно допомагають правоохоронцям та цілодобово проводять патрулювання спільно з поліцією та силами Тероборони. Якщо ви готові охороняти наше місто, звертайтеся у найближчу районну адміністрацію Львова», – написав Андрій Садовий.

Також він зазначив, що зараз на блокпостах, які облаштовані на в'їзді в місто, є великі черги. Тож, щоби пришвидшити проїзд, планують підсилити пости та організувати допомогу поліцейським із перевіркою автомобілів.

Мер також розповів, що всі служби Львова працюють у звичному режимі. Через сніг уночі на вулицях міста працювала снігоприбиральна техніка. У місті курсують 98 трамваїв та тролейбусів, 129 автобусів. Перебоїв із постачанням води, світла та газу немає.

В обласній поліції повідомили, що за минулу добу до них надійшло понад 8 тисяч звернень від громадян. Переважно, – про підозрілих осіб. Але надзвичайних подій в області не зафіксували.

Нагадаємо, Андрій Садовий просив львів’ян зголошуватись до цілодобового патрулювання території Львівської громади. Записатися можна у всіх районних адміністраціях. Також він виступив із закликом до світової спільноти виходити на демонстрації на підтримку України.