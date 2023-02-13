Поранені військові із Івано-Франківська отримають по 20 тис. грн одноразової допомоги. Відповідне рішення прийняла мерія Франківська. Крім військових, виплати отримають переселенці, які мають серйозні травми, отримані внаслідок війни та наразі проживають в Івано-Франківську.

Про рішення мерії щодо виплат пораненим військовим повідомило франківське видання «Курс» з посиланням на слова мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Як уточнюється у повідомленні, одноразову допомогу виплатять тим пораненим військовослужбовцям, які отримали поранення після 24 лютого 2022 року. Сума одноразової допомоги – 20 тис. грн.

Право на отримання допомоги матимуть і військові, і переселенці, які отримали серйозні травми та інвалідність внаслідок війн (контузія, каліцтво). Для отримання допомоги пораненим військовим або їх представникам потрібно звернутися до місцевого ЦНАПу.

Разом із тим Руслан Марцінків уточнив, що це – одноразова виплата приурочена річниці війни. Усі інші виплати для поранених військових зберігаються. «Решта виплат та пільг для військових та їхніх сімей зберігаються. Зокрема, виплати дітям військових до Дня народження, пораненим військовим, родинам загиблих військових, «підйомні» контрактникам. А також діти військових без статусу УБД можуть безкоштовно харчуватись в закладах освіти громад», – зазначив Руслан Марцінків.

Для отримання виплат необхідно заповнити заяву у ЦНАПі, а також надати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію довідки про реєстрацію місця проживання на території Івано-Франківської міської територіальної громади або довідки внутрішньо переміщеної особи захисника чи захисниці, яка зареєстрована в Івано-Франківській громаді. Весь перелік документів можна переглянути тут.

Зазначимо, раніше мерія Івано-Франківська заявила про виділення коштів на встановлення пам’ятників загиблим військовим з-поміж місцевих мешканців. Грошову допомогу отримають родини полеглих військовослужбовців до роковин смерті. Суму міська влада наразі ще визначає.