Компанію, яка управляє порно-сайтом, оштрафували на 5543 долари

Державна податкова служба України оштрафувала компанію Aylo (колишній MindGeek), яка не сплатила податки на Google. Ця компанія управляє порнографічними сервісами PornHub, повідомив у понеділок, 18 грудня, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, компанія, яка управляє PornHub, ухиляється від реєстрації на оподаткування, через що на неї наклали штраф. Водночас її конкурент, сервіс Onlyfans з початку 2023 року сплатив понад 944 тис. доларів податку.

«Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5543 долари США та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади», – повідомив Данило Гетманцев.

Голова комітету з питань фінансів уточнив, що йдеться про податок на Google, який не сплатила компанія. Він підкреслив, що усі кошти з цього податку йдуть на фінансування потреб ЗСУ, а Україна станом на 2023 рік перебуває на 14 місці за переглядами споживачів PornHub.