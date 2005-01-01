Порошенко і Меркель обговорили, як відновити роботу СЦКК на Донбасі

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 грудня790

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Порошенко і Меркель обговорили, як відновити роботу СЦКК на Донбасі
фото Адміністрації президента
Петро Порошенко провів телефонну розмову з Канцлером ФРН Ангелою Меркель

Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК). Про це повідомляється на сайті президента України.

«Лідери України та Німеччини висловили жаль з приводу рішення Росії про одностороннє виведення її представників зі складу СЦКК. Вони також обговорили кроки, спрямовані на відновлення повноцінної роботи СЦКК», - йдеться у повідомленні.

Під час розмови сторони висловили серйозне занепокоєння через ескалацію Росією та підтримуваними нею бойовиками ситуації на Донбасі, зокрема зростаючою кількістю обстрілів військових позицій і цивільних населених пунктів. «Петро Порошенко та Ангела Меркель підтримали домовленість, досягнуту в рамках останнього засідання Тристоронньої контактної групи 20 грудня, щодо всеосяжного, сталого і безстрокового режиму припинення вогню з опівночі 23 грудня у зв’язку із різдвяними та новорічними святами», - зазначає прес-служба президента.

Крім того, лідери України та Німеччини наголосили на важливості виконання рішень, які допоможуть звільнити українських заручників до кінця року.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ заявило про припинення роботи російських представників в СЦКК на Донбасі з вівторка, 19 грудня. За повідомленням російської сторони, причинами такого кроку стали «нестерпні умови» для їхніх офіцерів, а також новий порядок в’їзду в Україну росіян. В свою чергу в МЗС України пояснили, що припинення роботи російських спостерігачів на Донбасі в односторонньому порядку є провокацією і підриває Мінські домовленості. Українська сторона в СЦКК також заявила, що продовжить свою місію, але буде змушена вивести своїх спостерігачів з окупованої території Донбасу через відсутність гарантій безпеки.

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