Портгуалія відкривається для всіх типів подорожей українців з 26 липня, відповідно до рекомендації Ради ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в неділю, 25 липня.

На інтерактивній мапі МЗС йдеться, що українцям дозволений в'їзд до Португалії на будь-якому транспорті. Однак цей дозвіл тимчасовий та діятиме до 8 серпня, а саме рішення можуть переглянути в будь-який момент.

Злишається в силі вимога надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 72 години до подання документа, або довідку про результати швидкого тесту на антитіла до Covid-19, зробленого не більше ніж за 48 годин.

Відвідати Португалію також можна і для тих, хто має дійсний європейський Covid-сертифікат (виданий в будь-якій країні ЄС), в паперовому або в електронному форматі.

Водночас на Мадейру та на Азорські острови для громадян України в’їзд дозволений з будь-якою метою, зокрема дозволені туристичні поїздки по безвізу.

Нагадаємо, що Рада ЄС 15 липня внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

ZAXID.NET склав перелік країн, які оголосили про відкриття кордонів для українців лише з ПЛР-тестом або двома дозами вакцини, які використовує Україна. Детальніше – за посиланням