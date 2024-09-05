Посадовець Міноборони зі спільниками отримали понад 300 тис. грн хабаря від бійців ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ. Про це СБУ повідомила 5 вересня.

До корупційної схеми був причетний керівник відділу Департаменту фінансів Міноборони, начальник фінслужби військової частини та колишній військовослужбовець. Чоловіки налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які отримали поранення на передовій. В обмін на хабар вони обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

СБУ задокументувала одержання зловмисниками понад 300 тис. грн. Затримати чоловіків вдалося під час передачі їм одного з траншів.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони у недбалому ставленні до служби. Експосадовець завдав державі шкоди на майже 1,2 млрд грн.

Також повідомляли, що на початку серпня правоохоронці викрили 27-річного колишнього військового, який пообіцяв за 10 тис. доларів оформити знайомій фіктивну інвалідність. Це мало б стати підставою для звільнення її чоловіка з лав ЗСУ.