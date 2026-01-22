У Славській селищній раді викрили зловживання під час закупівлі дронів

Кіберполіцейські викрили посадовця Славської селищної ради на Львівщині на зловживаннях під час закупівлі дронів для потреб ЗСУ. У результаті закупівлі за завищеними цінами бюджету завдано збитків на понад 1,5 млн грн.

Як повідомили у четвер, 22 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 36-річний чиновник умисно завищив очікувану вартість квадрокоптерів для потреб ЗСУ, чим спричинив майнову шкоду селищній раді. Під час реалізації «Програми заходів національного спротиву на 2023 рік» відповідальний за організацію закупівель посадовець ініціював придбання квадрокоптерів у «потрібного» постачальника. У жовтні 2023 року було проведено закупівлю на загальну суму 7,3 млн грн. Вартість дронів значно перевищувала ринкову.

«Зокрема, 16 квадрокоптерів DJI Mavic 3T придбано по 292 тис. грн за одиницю, тоді як їхня ринкова вартість становила 228 тис. грн. Також 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo закуплено по 134 тис. грн за одиницю, за реальної ціни менш ніж 110 тис. грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У результаті громаді завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав посадовець Славської селищної ради.

Посадовцю повідомили про підозру за зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Винуватцю загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф.