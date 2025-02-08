У липні 2022 року на підприємстві «Галенергобудпром» загинув робітник

Стрийський районний суд Львівської області виніс вирок начальнику ремонтно-будівельного цеху ПрАТ «Галенергобудпром» Михайлові Тимчишину за загибель робітника на виробництві. Посадовцю присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, трагічний випадок стався у липні 2022 року на підприємстві «Галенергобудпром» біля Стрия, що виготовляє бетонні вироби для будівництва. Тоді на території підприємства проводилися роботи з демонтажу металевих шаф та вентиляційних систем в будинку побутового корпусу, до яких був залучений бетоняр. Через недотримання правил техніки безпеки вентиляційна система впала на робітника, який в цей перебував під конструкціями і збирав інструменти. У результаті постраждалий отримав важкі травми голови та помер у лікарні.

Відповідального за проведення робіт начальника ремонтно-будівельного цеху Михайла Тимчишина судили за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини (ч.2. ст. 272 ККУ).

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Олександр Писарев визнав Михайла Тимчишина винним у порушенні правил безпеки на виробництві та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на виробництві упродовж двох років. Водночас вироком суду начальника цеху звільнили від основного покарання, призначивши іспитовий термін два роки. На вирок ще може бути подана апеляція.