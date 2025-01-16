Нещасний випадок стався на вулиці Василя Червонія у Рівному

У Рівному під час ремонту в адміністративній будівлі на вулиці Василя Червонія стався обвал стіни. Один із працівників – 32-річний житель села П’ятигори, який здійснював демонтаж підлоги, – загинув на місці. Працевлаштований офіційно він там не був. Поліцейські відкрили кримінальне провадження й наразі встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомили 16 січня у пресслужбі поліції області, про інцидент правоохоронцям стало відомо від медиків. Слідчі зʼясували, що 14 січня близько 11:40 на підприємстві на вулиці Василя Червонія в Рівному стався обвал стіни.

«32-річний житель села П’ятигори Здолбунівської громади, який проводив демонтаж підлоги, від отриманих травм помер на місці події. Медпрацівники лише констатували його смерть. Відомо, що загиблий не був офіційно працевлаштований», – зазначають у поліції.

Як ZAXID.NET відомо з власних джерел, обвал стіни стався на території ТОВ ГАП РВ, що розташоване на вулиці Василя Червонія, 30. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, підприємство зареєстроване у вересні 2023 року в Рівному й спеціалізується на будівництві, ремонті та технічному обслуговуванні устатковання. У товариства з обмеженою відповідальністю є шість співвласників. Найбільші частки належать Андрію Філіну та Даниїлу Торгуну.

Землю площею 41 153 м2 на вулиці Василя Червонія у Рівному підприємство отримало 22 травня 2024 року. Саме тоді члени постійної комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування ухвалили рішення про передачу ділянки для розміщення та експлуатації обʼєктів дорожнього сервісу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило смерть потерпілого), у рамках якого встановлюють усі обставини. Роботодавцю загрожує до п'яти років обмеження волі або до восьми років увʼязнення.