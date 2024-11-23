На Рівненщині 13-річний хлопець загинув внаслідок зсуву піску
Місцеві жителі намагалися реанімувати підлітка самостійно
У селі Сновидовичі на місцевому сміттєзвалищі 13-річного хлопця засипало піском, внаслідок чого він загинув. Про це у суботу, 23 листопада, повідомила поліція Рівненської області.
Трагедія сталася у суботу, 23 листопада, близько 16 години у селі Сновидовичі Рокитнівської територіальної громади. На місцевому сміттєзвалищі стався зсув піску, коли там перебували троє дітей.
«В цей час стався зсув і 13-річного засипало. Його 12-річний брат негайно побіг у село сповістити про подію дорослих, а 14-річний товариш почав самотужки розгрібати пісок», – розповідають у поліції.
Місцеві жителі дістали дитину й провели реанімаційні заходи, однак врятувати його не вдалося.
У поліції зазначили, що наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, 20 листопада у житловому будинку в селі Певжа Дубенського району виникла пожежа. Поки власниця помешкання готувала їжу на літній кухні, її троє малолітніх синів перебували у задимленій кімнаті та отруїлися чадним газом. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати їхні життя не вдалося.