Консервовані овочі можуть зберігатися роками, якщо дотримуватися правильної технології. Навіть незначні відхилення можуть зіпсувати консервацію. Ukr.Media розповідає про поширені помилки при консервуванні помідорів.

1. Погано вимиті овочі.

Помідори слід мити особливо ретельно – не просто обполіскувати, а видаляти залишки ґрунту. Краще промивати помідори під проточною водою, обережно протираючи кожен овоч руками або м’якою щіткою, особливо, якщо є залишки землі біля плодоніжки.

Перед консервуванням обов’язково видаліть плодоніжки та невеликі пошкодження на помідорах, оскільки в цих місцях бактерії накопичуються найбільше. Важливо також обирати тільки свіжі, пружні помідори без ознак гнилі, цвілі або механічних пошкоджень.

2. Неправильна стерилізація банок.

Стерилізація банок і кришок є важливою для знищення мікроорганізмів, які можуть викликати бродіння, псування або розвиток небезпечних токсинів. Перед стерилізацією потрібно також уважно оглянути банки на наявність тріщин, сколів або пошкоджень горлечка. Навіть дрібні дефекти можуть призвести до порушення герметичності та псування заготівлі.

3. Недостатня кількість оцту.

Оцет регулює кислотність та запобігає росту спор ботулізму. Основна мета оцту – знизити рівень pH продукту до безпечного значення (нижче 4,6). Тому якщо зменшити його кількість, заготівлі можуть стати небезпечними для здоров’я. Додавати оцет потрібно у визначеній рецептом кількості – найкраще безпосередньо в кожну банку перед заливкою маринадом. Так оцет не випарується, а його концентрація залишиться такою, як задумано в рецепті. Якщо ви додаєте оцет прямо в маринад, робіть це за 1-2 хвилини до зняття з вогню або після того, як маринад вже знято.

4. Використання води, яка не закипіла.

За стандартним рецептом томати заливають окропом і прогрівають протягом 8-10 хв. Після цього місткість заповнюють маринадом і закривають кришкою. Помилка в тому, що воду часто просто нагрівають, але не доводять до кипіння, хоча це важливо.

Перше заливання помідорів саме окропом є критичним для:

Прогрівання помідорів та банок. Цей етап запобігатиме розтріскуванню банок від різкого перепаду температур, коли ви будете заливати гарячий маринад. Рівномірне прогрівання також забезпечить краще проникнення маринаду та ефективнішу теплову обробку під час фінальної стерилізації. Видалення повітря. Гаряча вода допомагає витіснити повітря з помідорів, зменшуючи ризик утворення порожнин у банці після консервування.

Важливо не використовувати цю воду повторно для маринаду, оскільки вона містить соки помідорів та потенційно вимиті з них забруднення.