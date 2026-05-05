Саме зараз варто активно висаджувати картоплю, моркву, буряк і пастернак

У цей тиждень Місяць перебуває у фазі спадання. У цей період активність рослин зміщується до кореневої системи. Саме тому всі роботи, пов’язані з корінням, дають кращий результат, ніж маніпуляції з надземною частиною. Що і коли садити на початку травня, пише Ua.News.

Рослини легше переносять обрізку листя або незначні пошкодження, але при цьому активно зміцнюють коріння. Це гарний час для посадки культур, у яких важлива підземна частина.

5 травня: обережний старт

Ці дні підходять для посіву культур, які не потребують великої кількості вологи. Можна сіяти цибулю, часник, редис і редьку. Також доречно проводити обробку від шкідників.

Водночас варто уникати поливу та обрізки. У цей період підвищується ризик загнивання, а зрізи на деревах і кущах загоюються повільніше.

6–8 травня: найкращий період

Це найсприятливіші дні тижня. У цей час рослини добре укорінюються і швидко адаптуються після посадки.

Саме зараз варто активно висаджувати картоплю, моркву, буряк і пастернак. Також це вдалий момент для посадки плодових дерев і ягідних кущів.

Натомість пересадку квітів краще відкласти. У цей період їхня коренева система чутлива до будь-яких пошкоджень.

9–10 травня: час для догляду

Ці дні вважаються найменш сприятливими для посадок. Нові рослини можуть погано приживатися або давати слабкий результат.

Натомість це хороший час для догляду за ділянкою. Варто зайнятися прополюванням, розпушуванням ґрунту, прибиранням бур’янів і санітарною чисткою саду.

Які культури садити в цей період

Коренеплоди найкраще висаджувати 6, 7 і 8 травня. У цей час вони формують міцну кореневу систему і краще розвиваються.

Цибулю та часник доцільно висаджувати 4 і 5 травня, якщо мета – отримати гарну ріпку. Для вирощування зелені краще обрати інший період.

Плодові дерева і кущі найкраще висаджувати також у дні з 6 по 8 травня. Саме тоді вони швидше приживаються і краще ростуть.