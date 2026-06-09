Найвдалішими днями для висаджування та внесення добрив стануть 8, 12 і 13 червня

Період із 8 до 14 червня буде насиченим різноманітними роботами на городі та в саду. Одні дні сприятимуть посівам, поливу та підживленню, тоді як інші краще присвятити догляду за рослинами, боротьбі з бур’янами та профілактиці захворювань. Про найкращі дні для садівництва пише «Інформатор».

Найвдалішими днями для посівів, висаджування, поливу та внесення добрив стануть 8, 12 і 13 червня. Саме в цей час рослини найкраще засвоюють поживні речовини та активніше розвиваються. Водночас 9, 10, 11 і 14 червня варто зосередитися переважно на догляді та захисних заходах.

9 червня

Посіви, висаджування, полив і підживлення цього дня небажані. Не варто турбувати кореневу систему рослин, щоб не спричинити додатковий стрес.

Натомість день добре підходить для прополювання, проріджування сходів, розпушування міжрядь, пасинкування та прищипування. Корисними будуть також обробки від шкідників і хвороб, підв’язування рослин та мульчування грядок.

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10 червня

Час приділити увагу профілактиці грибкових захворювань, які активно поширюються під час теплої та вологої погоди. Обприскування найкраще проводити вранці або ввечері за відсутності опадів.

Рекомендується обробити помідори, огірки, картоплю, перець, баклажани, а також плодові дерева та ягідні кущі. Водночас варто прибрати пошкоджене листя та прорідити надто загущені посадки.

11 червня

Основну увагу слід приділити боротьбі з бур’янами, особливо на вільних ділянках. Можна проводити прополювання та обробку територій, де немає культурних рослин.

Також дозволяється підв’язувати томати, спрямовувати огірки на опори та збирати дозрілий урожай. Від поливу й внесення добрив цього дня краще відмовитися.

12 червня

Сприятливий день для поливу, особливо у ранкові або вечірні години. Для кращого збереження вологи рекомендується провести мульчування ґрунту та захистити кореневу систему від перегрівання.

Корисним буде догляд за декоративними рослинами й газоном. За потреби можна провести косіння трави та внести добрива. Також день підходить для зрізання квітів на букети та огляду насаджень на наявність шкідників.

13 червня

Один із найсприятливіших днів тижня для посівів і підсаджування швидкорослих культур. Можна висівати зелень, редиску, квасолю та кабачки.

Добрий результат дадуть органічні та мінеральні підживлення, глибокий полив, розпушування міжрядь і мульчування ґрунту. Водночас пересаджування великих дерев і кущів або сильне обрізування краще перенести на інший час.

14 червня

Більшість посівних робіт цього дня не рекомендується проводити. Винятком можуть стати виткі культури, зокрема квасоля, а також баштанні рослини.

Дозволяється виконувати захисні обробки проти шкідників і захворювань, зокрема профілактику фітофторозу на томатах і картоплі. Корисно провести санітарне обрізування, видалити сухі або пошкоджені гілки, а також зайву поросль і вуса суниці садової.