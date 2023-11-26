Посівний календар на грудень 2023 року: що робити та садити на городі
Дім — Марія Климко, 0 0
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Якщо ви ще не встигли сад повністю підготувати до зими, в грудні саме час про це подбати
Робота в саду не закінчується ніколи. Якщо ви ще не встигли його повністю підготувати до зими, у грудні саме час про це подбати, поки не випав сніг. Захистити саджанці від гризунів, провести вологозарядний полив, посіяти квіти та зелень під зиму – коли це все робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на грудень 2023 року
1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28, 29 грудня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 12, 13, 16, 17, 27 грудня – несприятливі.
Овочі та зелень:
- редис – 1, 18-20, 28, 29;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29;
- часник – 7-9, 14, 15;
- листові салати – 1, 7-9, 18-24, 28, 29;
- шпинат – 7-9, 18-22;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 10, 11, 18-22, 28, 29;
- мангольд та інші листові овочі – 18-24;
- кріп та фенхель – 14, 15, 23, 24;
- петрушка, кінза та селера на листя – 18-20;
- базилік, материнка, розмарин – 5, 6, 10, 11, 18-22;
- лікарські та чайні культури – 2-6, 10, 11, 30, 31;
- мікрозелень – 10, 11, 14, 15, 18-22.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1, 5-9, 23, 24, 28, 29;
- цибулинні та бульбові – 10, 11, 14, 15, 18-20;
- хвойні – 5, 6;
- крупноміри – 2-6, 30, 31.
Найкращі дні для садових робіт у грудні 2023 року:
- робота з ґрунтом у теплиці та саду – 13, 21, 22;
- пророщування насіння – 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29;
- пікірування, проріджування – 7-9;
- поливи – 1, 10, 11, 18-20, 28, 29;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 1, 10, 11, 28, 29;
- підживлення мінеральними добривами – 14, 15, 18-20, 23, 24;
- обрізка, омолодження, формування – 10-12;
- прищипка пагонів – 13;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 2-6, 13, 30, 31;
- профілактичні обробки – 5, 6, 25, 26;
- заготівля живців – 14, 15, 18-20, 23, 24;
- щеплення та окулювання – 14, 15, 18-20;
- перевірка укриттів – 7-9, 25, 26;
- снігозатримання – 16, 17, 27;
- обробка, ремонт, розбір теплиць та парників – 7-9, 25, 26;
- прибирання на ділянці – 12, 13, 16, 17, 27;
- ремонтні та будівельні роботи – 1-4,:12-17, 21-24, 27-31;
- захист саду та сховищ від гризунів – 16, 17, 27;
- корчування – 12, 16, 16, 21, 22, 27;
- чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій – 1, 10, 11, 18-20, 27-29;
- збір врожаю – 2-9, 13, 30, 31;
- консервація, сушіння – 1-17, 23-31;
- засолювання та квашення – 14, 15, 23-26;
- підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання – 7-9, 25, 26.
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