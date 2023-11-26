Якщо ви ще не встигли сад повністю підготувати до зими, в грудні саме час про це подбати

Робота в саду не закінчується ніколи. Якщо ви ще не встигли його повністю підготувати до зими, у грудні саме час про це подбати, поки не випав сніг. Захистити саджанці від гризунів, провести вологозарядний полив, посіяти квіти та зелень під зиму – коли це все робити, підкаже посівний календар від «Зеленої садиби». Посівний календар на грудень 2023 року 1, 7-11, 14, 15, 18-20, 23, 24, 28, 29 грудня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 12, 13, 16, 17, 27 грудня – несприятливі. Овочі та зелень: редис – 1, 18-20, 28, 29;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 7-9, 14, 15, 23, 24, 28, 29;

часник – 7-9, 14, 15;

листові салати – 1, 7-9, 18-24, 28, 29;

шпинат – 7-9, 18-22;

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 10, 11, 18-22, 28, 29;

мангольд та інші листові овочі – 18-24;

кріп та фенхель – 14, 15, 23, 24;

петрушка, кінза та селера на листя – 18-20;

базилік, материнка, розмарин – 5, 6, 10, 11, 18-22;

лікарські та чайні культури – 2-6, 10, 11, 30, 31;

мікрозелень – 10, 11, 14, 15, 18-22. Декоративні рослини: однорічники – 1, 5-9, 23, 24, 28, 29;

цибулинні та бульбові – 10, 11, 14, 15, 18-20;

хвойні – 5, 6;

крупноміри – 2-6, 30, 31. Найкращі дні для садових робіт у грудні 2023 року: робота з ґрунтом у теплиці та саду – 13, 21, 22;

пророщування насіння – 1, 7-11, 14, 15, 23, 24, 28, 29;

пікірування, проріджування – 7-9;

поливи – 1, 10, 11, 18-20, 28, 29;

підживлення органічними та зеленими добривами – 1, 10, 11, 28, 29;

підживлення мінеральними добривами – 14, 15, 18-20, 23, 24;

обрізка, омолодження, формування – 10-12;

прищипка пагонів – 13;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 2-6, 13, 30, 31;

профілактичні обробки – 5, 6, 25, 26;

заготівля живців – 14, 15, 18-20, 23, 24;

щеплення та окулювання – 14, 15, 18-20;

перевірка укриттів – 7-9, 25, 26;

снігозатримання – 16, 17, 27;

обробка, ремонт, розбір теплиць та парників – 7-9, 25, 26;

прибирання на ділянці – 12, 13, 16, 17, 27;

ремонтні та будівельні роботи – 1-4,:12-17, 21-24, 27-31;

захист саду та сховищ від гризунів – 16, 17, 27;

корчування – 12, 16, 16, 21, 22, 27;

чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій – 1, 10, 11, 18-20, 27-29;

збір врожаю – 2-9, 13, 30, 31;

консервація, сушіння – 1-17, 23-31;

засолювання та квашення – 14, 15, 23-26;

підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання – 7-9, 25, 26.

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