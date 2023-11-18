Є два основні типи укриття – повітряне і повітряно-сухе

Температура на вулиці стає дедалі нижчою, а це означає, що настав час подбати про укриття рослин на ділянці. Які культури обов'язково варто захистити від морозів, розповідає Ukr.Media.

На зиму обов'язково слід укрити троянди. Як успішно підготувати кущі до холодів, ми докладно розповідали в окремому матеріалі.

Крім того, укриття потребують багато вічнозелених культур – рододендрони, магонія падуболиста тощо. Також варто захистити листопадні рослини, які вирізняються раннім прокиданням і нестійкістю бруньок у зимово-весняний період. До них належать клематиси, деревоподібні півонії.

Якщо у вас на ділянці вже утворилася гарна колекція запашних лілій, варто подбати і про них. Багато гібридних бородатих ірисів при вирощуванні на родючих ґрунтах, що добре зволожуються, також можуть потребувати укриття особливого типу.

Є два основні типи укриття – повітряне і повітряно-сухе. Також деякі дачники на зиму просто підгортають рослини.

Повітряно-сухе укриття захищає рослини не тільки від холоду, а й від впливу вологи. Це потрібно культурам, які походять із посушливих степових районів. У нас до таких належать багато бородатих ірисів, деякі гібриди лілій. Коли вони перебувають у холодній і сирій землі, у них загнивають цибулини або кореневища. При повітряно-сухому укритті ґрунт покривається шаром утеплювального матеріалу товщиною 15-20 см (найбільш зручним є сухе листя), а після цього накривається поліетиленовою плівкою.

Повітряне укриття підійде для рослин, у яких недостатньо зимостійка надземна частина. Це вічнозелені рослини, троянди, деревоподібні півонії, інші подібні культури. Гілки можна акуратно притиснути до землі, якщо вони досить гнучкі. Частину рослин зігнути неможливо, тому над ними потрібно спорудити своєрідний будиночок. Можна використовувати як готові дуги, так і підручні матеріали: кілочки для помідорів, великі гілки тощо.